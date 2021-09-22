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هكذا علق طليس على تعديل جدول تركيب اسعار المحروقات

22 - سبتمبر - 2021
رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس

رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس

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علق رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس في بيان، على “التعديل المتكرر لجدول تركيب الاسعار للمحروقات بالقول: “بغض النظر عن أسباب وخلفيات قرارات جدول تركيب أسعار المحروقات التي تصدر من حين الى آخر.

إلا أننا نسأل الحكومة الجديدة وبشخص رئيسها دولة الرئيس نجيب ميقاتي، وبناء على إلتزامه معنا السير بالاتفاق الذي تم مناقشته مع دولته والقاضي بدعم القطاع تخفيفا للاعباء عن السائق والمواطن”.

واضاف:” بناء عليه نأمل البدء الفوري بتنفيذ هذا الاتفاق لنتمكن مع معالي وزير الاشغال العامة والنقل من إصدار التعرفة النهائية للنقل البري”.

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