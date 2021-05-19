هكذا علّق أبو الغيط على تصريحات شربل وهبه

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أسفه “البالغ إزاء ما صدر عن وزير خارجية لبنان خلال مقابلة تليفزيونية أول أمس، وحمل تجاوزا في حق دول الخليج عموما والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص”، واصفا تلك التصريحات “بالبعيدة عن اللياقة الديبلوماسية”.

ونقل مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة عن الأمين العام اعتباره أن “لغة الحوار المستخدم من جانب كبار مسؤولي الدول العربية، يتعين أن تعكس دائما مشاعر الأخوة والاحترام المتبادل بين الشعوب العربية، وأن تتجنب ما يهيج الخواطر أو يثير البغضاء ويذكي الفتن”.

وأعرب المصدر عن “الاسف الشديد لأن تأتي هذه التصريحات في توقيت دقيق للغاية يمر به لبنان، وفي وقت يحتاج فيه الى كل الدعم من أصدقائه وأشقائه، وأسهمت في توتير العلاقة اللبنانية الخليجية بدلا من تصحيح مسارها بالشكل المطلوب”.