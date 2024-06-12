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هكذا علّق النائب الحجيري على استهداف القيادي بالحزب أبو طالب

منذ ساعة واحدة
النائب ملحم الحجيري

النائب ملحم الحجيري

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قال النائب ملحم الحجيري، في بيانٍ له، عقب استهداف القيادي في حزب الله طالب سامي عبد الله: “القائد الجهادي الحاج أبو طالب، الذي عرفته ميادين الجهاد، دائما في الطليعة يتقدم الصفوف وهاتكا أسرار الشجاعة والبطولة، وهو القائد الجهادي الذي وأترابه من قادة المقاومة وفوارسها أذلّ جنرالات العدو وأذاقهم الويل والمرارات وكسر غطرستهم”.

وأضاف: “إن مقاومة تقدم قادتها شهداء على طريق القدس وتحرير فلسطين، هي مقاومة ستنتصر على العدو الذي لم يدرك حتى الآن معنى أن كرامتنا من الله الشهادة. بوركت هذه الشهادة العطرة .. وإنه لجهاد نصر أو استشهاد”.

فيما استهدفت ضربة إسرائيلية، ليل أمس الثلاثاء 11\6\2024، منزلاً في قرية جويا جنوب لبنان، لقي 4 عناصر من حزب الله مصرعهم. ومن بين الشهداء القيادي طالب عبد الله الذي نعاه حزب الله ليلا.

وبعد ساعات، أعلن الجيش الإسرائيلي عبر منصة “أكس” أنّه أغار على مقر قيادة لحزب الله أديرت منها هجماتٌ من منطقة جنوب- شرق لبنان وقضى خلال الغارة على قائدها سامي طالب عبدالله” وهو أحد أبرز قادة حزب الله في جنوب لبنان. والذي أشرف على مدار السنوات الماضية على تنفيذ عدد من الهجمات.

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