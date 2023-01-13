هكذا علّق سياسيون على توقيف ويليام نون

بعد انتشار خبر توقيف الناشط وليام نون شقيق الشهيد جو نون من قبل دورية لأمن الدولة توالت الردود المستنكرة:

سامي الجميّل: وغرّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر تويتر فكتب: “عندما تنقلب الأدوار فيحاولون تحويل أهالي الضحايا إلى مجرمين نكون في آخر فصول شريعة الغاب”. واعتبر أن وليم نون موقوف قسرًا لإسكات الأصوات الحرة وقمعها عن المجاهرة بالحقيقة، مؤكدًا أن قضية المرفأ لن تنتهي حتى كشفها. وأردف: “أطلقوا سراح وليم نون فوراً”.

نديم الجميّل:بدوره غرّد النائب نديم الجميل وكتب: وين كان جهاز امن الدولة لما زعران الحزب القومي هجموا على العدلية يوم اصدار الحكم بقضية اغتيال بشير وهددوا القضاة بالقتل؟

وين كان لما جربوا البلطجية يهجموا عالعدلية “لقبع القاضي بيطار”؟

الشبيبة متأثرين كثير بالحرس الثوري الايراني..

مستقويين اليوم على ويليام نون واهالي الضحايا.

الحواط: في السياق، غرد النائب زياد الحواط قائلا: محاولة توقيف وليم نون صورة عن اللادولة واللاعدالة والفلتان. بدل توقيف المجرمين في تفجير المرفأ تتم ملاحقة المطالبين بالعدالة والحقيقة.

المطلوب إطلاق وليم نون فوراً”.

ريفي: من جهته غرّد النائب أشرف ريفي وكتب: يا سلطة القمع والفجور، توقيف وليم نون جريمة تضاف إلى تعطيل التحقيق بانفجار المرفأ.

أيعقل أن يعطل التحقيق والمحاسبة بجريمة العصر ولا يوقف أحد من المجرمين الأساسيين ويوقف من يطالب بالعدالة؟ هزلت فعلاً! أطلقوا سراح البطل وليم نون فوراً. أصبحتم دمى بخدمة حزب الإرهاب، سيلعنكم التاريخ.

حنكش: وطالب عضو كتلة “الكتائب اللبنانية” النائب الياس حنكش، عبر “تويتر” بإطلاق الناشط وليم نون. وكتب في تغريدة “لإطلاق سراح وليم نون. هيدي قضية بتعنينا كلنا. اهالي الضحايا موقوفين والمتهمين أحرار، عيب…هيدي آخر الدني!

قيومجيان: في إطار متصل، غرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق د ريشار قيومجيان عبر حسابه على “تويتر” قائلا: كم من خطأ يُبَرَر بإسم القانون

كم من خطيئة تُرتكب بإسم العدالة أرضى فيغضبُ قاتلي… اطلقوا سراح ‎وليم نون الآن.

سعيد: وغرد رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على “تويتر”: كلنا وليم نون افرجوا عنه و عن رفاقه فوراً.