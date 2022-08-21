الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
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هكذا علّق وزير حزب الله على اتهامات باسيل لميقاتي؟

منذ 31 دقيقة
وزير الثقافة محمد المرتضى

وزير الثقافة محمد المرتضى

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أصدر وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى الموقف الآتي تعليقا على التصويب على رئيس الحكومة: “المركب الذي في وسط البحر تعصف به الأنواء من كل جانب، فينبغي للبحارة فيه أن يتكاتفوا ويتعاونوا لاجتياز الخطر، لأن الاتهامات والخصومات أشد ضراوة من الموج والريح”.

وتابع: “فكيف إذا كان المركب هو الوطن والعدو يتربص بنا وبثرواتنا بل وبوجودنا والشعب ينتظر منا ان نهتدي الى حلول تحصن واقعنا وتحدث الفرق الايجابي في حياة المواطنين فلا يصح من ثم ان ننزلق الى المناكفات او نستسيغ استيلاد الازمات وعلينا العدول عما انزلقنا فيه والركون مجددا الى التضامن والتعاون والعمل بجهد وكد وبنفس يرتقي الى مستوى المرحلة”.

وختم: “ان هذا الموقف لا يعبر عن رأيي الشخصي فحسب، وانما يعبر في ما يعبر عن رأي سائر الزملاء الوزراء”.

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