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هكذا غطت هيئة التحقيق الخاصة سرقات المصارف

منذ 3 ساعات
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كشفت المحامية ديانا ابو زور من رابطة المودعين لصوت بيروت انترناشونال ان هيئة التحقيق الخاصة هي احد اهم الهيئات التي يجب ان تكون مفعلة بمصرف لبنان، قائلتا: للاسف خلال كل هذه الفترة التي مضت لم نسمع بأي ملف تحول الى هذه الهئية او اتخذ فيه قرارا حول اذا كان هناك تبييض اموال او اذا كان هناك احد عليه شبوهات. وقالت ان دور الهيئة اليوم هو “عملية استعراض”.

ورأت انه ليس القانون من يعرقل عمل هذه الهيئة، مشددتا على ان كل القوانين موجودة ويفعّلون عملها. كما واعتبرت ابو زور ان هيكلية الهيئة هي من تعطل عملها وذلك لان من يرأسها هو حاكم مصرف لبنان، وهو احد الاشخاص المدعى عليه وهناك شبوهات عليه من الخارج بمواضيع اختلاس وتبييض اموال، وبالتالي لا يمكن ان يصدر قرارا عن هيئة التحقيق الخاصة يصب في الهدف الاساسي لعملها طالما يترأسها حاكم مصرف لبنان.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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