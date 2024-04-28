هكذا يبدو الوضع الأمني في بعلبك - الهرمل.. المحافظ: الأجهزة قامت بعمل جبّار لضبط الأمن

أشار محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر إلى “أنّنا مرتاحون للجوّ الأمني في المحافظة”، لافتاً إلى أنّ “الأجهزة الأمنية قامت بعمل جبّار لضبط الأمن”.

وأضاف خضر، في حديث لـmtv، أنّ تطبيق القانون في ما خصّ ملفّ النّزوح غير الشرعي، أصبح تحدياً بالنسبة إلينا، ونحن بحاجة اليوم لقرار على مستوى الدولة بكاملها”. وتابع: “القسم الأكبر من البلديات في بعلبك – الهرمل إمكاناتها تضاءلت، وقسم كبير عاجز عن تحمّل الأعباء”.

كما قال: “نحن كشعب لبناني نشهد اليوم على استبدالنا، لذلك لا يكفي العمل على إدارة ملف النزوح السوري بل يجب العمل على عودة النازحين وإنهاء هذا الملف”.

أمّا عن مشهد إطلاق النار الكثيف في عكّار اليوم، فقال خضر: “المشهد فيه إساءة للشهداء أنفسهم”.