هكذا يتذاكى بعض أصحاب السوبرماركات

بدأت السوبرماركات اليوم دولرة أسعارها، وقد شارك وزير الإقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في اجتماع للجنة الاقتصاد حيث تم البحث في تفاصيل آلية التسعير.

وحذر سلام، في حديث لـmtv، من أن بعض السوبرماركت يحاول التذاكي على قرار وزارة الإقتصاد عبر رفع الأسعار بالليرة قبل دولرتها وما يحصل اليوم سيصعّب التّلاعب بالهوامش مُقارنةً بالأسعار سابقاً ما قبل الدّولرة ومَن لديه نيّة بالتّلاعب لن يُغيّرها.

واضاف سلام: “سنُراقب الأسعار بشكلٍ دقيق وسنضبطها بحزم لذلك لا يُحاولنّ أحد التّذاكي أو التّلاعب بالأسعار”.