الأربعاء 9 شعبان 1444 ﻫ - 1 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هكذا يتذاكى بعض أصحاب السوبرماركات

منذ 46 دقيقة
قرار التسعير بالدولار في السوبرماركت

قرار التسعير بالدولار في السوبرماركت

A A A
طباعة المقال

بدأت السوبرماركات اليوم دولرة أسعارها، وقد شارك وزير الإقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في اجتماع للجنة الاقتصاد حيث تم البحث في تفاصيل آلية التسعير.

وحذر سلام، في حديث لـmtv، من أن بعض السوبرماركت يحاول التذاكي على قرار وزارة الإقتصاد عبر رفع الأسعار بالليرة قبل دولرتها وما يحصل اليوم سيصعّب التّلاعب بالهوامش مُقارنةً بالأسعار سابقاً ما قبل الدّولرة ومَن لديه نيّة بالتّلاعب لن يُغيّرها.

واضاف سلام: “سنُراقب الأسعار بشكلٍ دقيق وسنضبطها بحزم لذلك لا يُحاولنّ أحد التّذاكي أو التّلاعب بالأسعار”.

    المزيد من أخبار لبنان

    قاعة مجلس النواب
    لجنة الاقتصاد تمنّت على سلام ضبط الأسعار
    وزارة الخارجية
    "الخارجية" تتضامن مع اليونان
    ريمون خطار
    خطار: مُستمرون بتلبية نداءات الإغاثة وفقاً للإمكانات المتوافرة

    الأكثر قراءة

    طوني نمر
    الكشف عن تحرّك الفالق الشمالي لخليج الإسكندرون.. كيف سيتأثّر لبنان؟
    الشابة اللبنانية كريستا ماريا أبو عقل
    إنجاز فنيّ جديد.. شابة لبنانيّة تفوز على منافسها في "ذا فويس" كندا
    من زلزال تركيا
    "الصفيحة الأناضولية ضعيفة وخطرة".. عالم عراقيّ يتوقّع موعد "الزلزال المقبل"