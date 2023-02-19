هلع جراء ظاهرة عند بحر صور.. واتحاد البلديات يوضح

أصدرت عن وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور بيانا جاء فيه:

“يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي لصور بأخبار عن حال البحر وإثارة القلق عن تسونامي محتمل وقوعه على شاطئ المتوسط. وبعد التواصل مع مركز علوم البحار ومركز البحوث العلمية، أفادت الوحدة بمايلي:

أولا، لطالما انه لم يحدث اي زلزال في البحر فلا وجود لاي تسونامي محتمل.

ثانيا، ان حال التراجع في البحر هي طبيعية تتعلق بالمد والجزر الطبيعي للبحر والتي تتأثر بحركة الكواكب لا سيما وضعية القمر وحركته التي تؤثر على حالتي المد والجزر، وبالتالي ان الحالة المشهودة على شاطئ المتوسط طبيعية ولا داعي للهلع او الخوف.

ثالثا، إن وحدة إدارة الكوارث تهيب بمواقع التواصل الاجتماعي التوخي والدقة في نقل الاخبار خصوصا الاخبار التي تحتاج الى أدلة علمية والتي يجب تأكيدها من مصادرها الرسمية والعلمية.

وأخيرا إن وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور تطمئن الاهالي بعدم وجود أي اثر حالي لحدوث تسونامي وتتمنى السلامة للجميع”.

واشار مدير المركز اللبناني للغوص يوسف جندي انه “بالنّسبة لما يشاع اليوم أنّ المدّ الحاصل حاليا غير طبيعيّ، فهذا كلام غير دقيق ولا صحّة له. فنحن كأبناء ساحل ومنذ أكثر من ثلاثين عاماً رأينا تراجعاً لمياه البحر بين شهري شباط ونيسان أكثر من التّراجع الذي نراه اليوم. وكما هومعروفٌ لدى السّكان المقيمين في مساكن قريبة من الشّاطئ انّ الجزر كلّ عامٍ يكون في ذروته في شهر شباط.”

وتابع: “أمّا بالنّسبة لما نراه اليوم على الشّواطئ اللّبنانيّة فقد حيث يبدو الجزر كبيرا، فذلك يعود إلى أنّ حال البحر هذا الأسبوع هادئة ولا توجد فيه أمواج مرتفعة. وهنا لا بدّ لنا أن نؤكّد انّ كلّ ما يحصل هو أمر طبيعيّ ولا داعي للقلق، ولا تنذر بأي تسونامي”.