هلع “كورونا”: بلديات تحظر استقبال أي عائلات جديدة.. وأخرى تمنع النازحين السوريين من التجول

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان بلديات عدة في قضاء مرجعيون ارسلت تعميما الى ابناء البلدات تمنع فيه منعا باتا استقبال أو تأجير أي عائلات جديدة وافدة سورية أو لبنانية، واي مخالفة سيتعرض المؤجر للملاحقة القانونية وفي حال وجدت أي حالة من هذا القبيل الاتصال فورا بالبلدية”، وحذر التعميم “السوريين المقيمين في البلدة من استقبال أي اقارب او معارف والالتزام بالحجر الصحي”.

واتى التعميم بعد التداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن معلومات تفيد عن نزوح بعض العائلات السورية من الشمال اللبناني الى الجنوب بالتخفي لسبب انتشار فايروس الكورونا شمالا”.

فيما أصدرت بلدية بحنين في قضاء المنية ـ الضنية قرارا بالإجماع منعت بموجبه “النازحين السوريين من التجول في البلدة إلا في الحالات الضرورية”، ودعت “أبناء البلدة إلى اتخاذ أقصى درجات الوقاية من فيروس كورونا”، محذرة “من ما يعانيه العالم بأسره لأنه ليس ببعيد عن مناطقنا، لذلك علينا المحافظة على مجتمعنا البشري بكافة عناصره، وهو أمر لا يكون إلا باتباع الإرشادات الصحية التي أصدرتها وزارة الصحة”

كما صدر عن بلدية النبطية البيان الآتي: “يتم تداول معلومات عن نزوح بعض العائلات السورية من بعض المناطق اللبنانية الى الجنوب بالتخفي بسبب انتشار فيروس كورونا، نتمنى على أهلنا وكل أصحاب الشقق السكنية والمحال عند علمهم بوصول سوريين أو أي قادم من الخارج ضمن نطاقه أو لدى أي وحدة سكنية يقطنها سوريون التبليغ الفوري عبر الخط الساخن 76/632905 أو الاتصال على: 07/760053 – 07/768002، ونأمل من الجميع التعاون الكامل وأخذ الحيطة والحذر”.