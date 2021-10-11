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هل أجلت توتال عمليات التنقيب في البلوك رقم "9"؟

11 - أكتوبر - 2021
التنقيب بالبحر عن الغاز

التنقيب بالبحر عن الغاز

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صدر عن هيئة إدارة قطاع البترول – وزارة الطاقة والمياه بيان، ردا على “ما ورد في إحدى الصحف المحلية حول تأجيل توتال التنقيب في البلوك رقم 9″، جاء فيه:

“لا يزال الائتلاف المكون من شركات توتال وإيني ونوفاتيك ملتزما اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج الموقعتين مع الائتلاف في كل من الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية.

وبفعل قوانين تعليق المهل، ومنها المهل العقدية، مددت مدتا الاستكشاف الأولى في كل من الرقعتين إلى تاريخ 22 تشرين الاول 2022. ولا تزال وزارة الطاقة والمياه والهيئة تشددان على التزام حفر البئر الاستكشافية في الرقعة رقم 9 ضمن المهل العقدية المحددة بالاتفاقية، كما حصل في الرقعة رقم 4 كون هذا الالتزام منصوصا عليه في الاتفاقية.

إن الهيئة تؤكد مجددا، وكما دأبت، أنها ستقوم بدراسة أي طلب قد يردها من أي نوع كان، وسيصار إلى اتخاذ القرار المناسب بشأن أي طلب في حينه، وفقا للمعطيات العملانية والقانونية”.

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