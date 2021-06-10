هل أوقف مصرف لبنان منح الموافقات لمستوردي الأدوية؟

نفت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات ما يتم التناقل فيه نقلاً عن نقيبها كريم جبارة حول رفع الدعم عن الأدوية.

وأصدرت بياناً أوضحت فيه أن: “يتمّ التداول على مواقع التواصل الاجتماعي أن “نقيب الشركات المستوردة” أعلن أن مصرف لبنان قد توقّف عن منح الموافقات على الطلبات الجديدة للدعم المقدّمة من المستوردين، وأن عمليات الدعم توقفت عملياً.

الاّ أن نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان تفيد بما يلي:

أولا: إن الخبر المشار اليه أعلاه منسوبٌ الى “نقيب الشركات المستوردة” وليس الى “نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات”.

ثانياً: لا يمكن لنقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات التأكيد ما إذا كان الخبر المشار اليه أعلاه صدر عن قطاعاتٍ أخرى، الاّ أنه بإمكانـها الجزم بأنه لـم يصدر عنها على الإطلاق.

ثالثاً: لقد اكّد كلٌّ من وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، ورئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، مراراً وفي ضوء اجتماعاتهما مع المسؤولين في مصرف لبنان أن دعم الدواء باقٍ.

رابعاً: تتمنى نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات من الجميع التقيّد بالبيانات الرسميّة الصادرة عنها حصراً، وذلك للحؤول دون متابعة الأخبار المضلّلة التي يصدرها مروّجو الشائعات الذين لا يهدفون الاّ الى اللّعب بأعصاب الناس والمرضى في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها جميع المواطنين”.