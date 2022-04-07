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هل أُحيلت غادة عون على المجلس التأديبي؟

منذ 13 ساعة
القاضية غادة عون

القاضية غادة عون

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تتردد في أروقة قصر العدل معلومات تفيد بأن هيئة التفتيش القضائي اتخذت قرار بالأكثرية، قضى بإحالة المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على المجلس التأديبي للقضاة، بناء على الملفات التي أحيلت بها سابقا على الهيئة.

وأشارت المعلومات الى أن التفتيش القضائي لم يطلب من وزير العدل هنري خوري إيقافها عن العمل كما حصل مع قضاة آخرين، بانتظار أن يقول المجلس التأديبي كلمته.

إلى ذلك، كشفت المعلومات أن مجلس القضاء الأعلى عقد جلسة طارئة ظهر اليوم برئاسة القاضي سهيل عبود، استحوذ القسم الأكبر منها على التسجيلات المسربة للقاضية عون، خلال حفل تكريمي أقيم لها خلال الساعات الماضية في العاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من متمول كبير ومرشح بارز للإنتخابات النيابية.

يضاف الى ذلك، الكلام العالي السقف الذي قالته عون خلال الحفل والذي تضمن إساءة لعدد من القضاة وتهكما بهم، على أن يتخذ المجلس إجراء بذلك.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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احالة غادة عون الى “المجلس التأديبي”!

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