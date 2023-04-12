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هل اجراء الانتخابات البلدية شبه مستحيل ؟

منذ 8 دقائق
مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

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أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إلى أنّ إجراء الانتخابات البلدية صار شبه مستحيل، كاشفاً أنّه سيتقدّم باقتراح قانون لتمديد المجالس البلدية والاختيارية 4 أشهر “وإذا لم يكن أحد يريد تحمّل ذلك فأنا سأتحمله”.

وقال من مجلس النواب بعد جلسة اللجان المشتركة: “الجلسة اليوم كانت استكمالاً للجلسة السابقة ومن حينها حتى اليوم علمت أنّ نية وزير الداخلية هي إجراء الانتخابات البلديّة ولكن كنّا بحاجة إلى بعض الأجوبة في جلسة اليوم كي تُترجم هذه النية”، لافتاً إلى أنّ “غياب وزير الداخلية أعطانا الأجوبة التي كنّا ننتظرها وسألنا السيدة فاتن يونس عن جهوزية الوزارة فكان الجواب أن الوزارة حتى اليوم لا تملك أيّ مبلغ”.

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