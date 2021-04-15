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هل ارتفعت أسعار المحروقات اليوم؟

15 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 15 - أبريل - 2021 9:05 صباحًا
محطة محروقات

محطة محروقات

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إرتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 100 ليرة لتصبح بـ 38800 ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة لسعر صفيحة البنزين 98 أوكتان لتصبح بـ 40000 ليرة، فيما تم خفض سعر المازوت 100 ليرة ليصبح بـ 26300 ليرة.

في السياق، أشار ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا الى أنه تبلغ عن عقد اجتماع ظهر اليوم الخميس في السراي الحكومي، وقال:” سنحضره كمملثي المحروقات واتحادات النقل حبّذا الوصول الى حل في موضوع المحروقات، الاعتمادات والمصافي”.

أضاف في حديثٍ لـ صوت لبنان: “بالنسبة للاجتماع نتأمل خيراً كون المواطن اللبناني أنهكته الأزمة ولكننا لن نقول “فول، قبل ما يصير بالمكيول”.

أمّا بالنسبة لجدول أسعار المحروقات الصادر عن وزارة الطاقة والمياه صباحاً، فأضاف ابو شقرا:” جدول أسعار المحروقات اليوم “مزحة” كون البنزين ارتفع والديزيل والغاز انخفضا”.

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