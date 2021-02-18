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هل استقال البطريرك العبسي حقاً؟

18 - فبراير - 2021
بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي

بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي

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أوضح بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، بعد اجتماع الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى المنتهية ولايته منذ الثامن من تشرين الثاني الماضي، عبر تطبيق زوم، انه لم يعلن استقالته ولم يحل المجلس لأن “حله يعود إلى الجمعية العمومية التي يلزمها ثلثا الأصوات لحله”.

وأفاد بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن “حقيقة ما حصل هو أنه رفع الغطاء الكنسي عن المجلس الأعلى بسبب الخلافات المستحكمة التي زرعت الفرقة وصدعت المجلس، وان المجلس بالتالي لم يعد الناطق الرسمي باسم الطائفة ولا الممثل لها في لبنان”.

وأشار البيان الى ان “خطوة البطريرك العبسي جاءت بعد موجة غير مسبوقة من تراشق عبر وسائل الإعلام على خلفية انتخابات هيئة تنفيذية جديدة للمجلس، بالرغم من السعي الدؤوب لجمع الأفرقاء تحت سقف الكنيسة”.

وأضاف: “كذلك أتى القرار نتيجة انحراف المجلس عن رسالته التي تأسس من أجلها وهي جمع شمل أبناء الطائفة أولا وأخيرا ومساعدتهم في ترتيب شؤونهم، وليس شق صفوفهم”.

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