هل اقترب "التغييريون" من إعلان مرشّحهم الرئاسي؟

تتجه الأنظار الى الحركة التي شرع “تكتل النواب التغييريين” فيها لطرح مبادرة حيال الاستحقاق الرئاسي، إن من حيث اعلان مواصفاته للمرشحين وإن لجهة اقتراب هذا التكتل من اعلان مرشح يدعمه.

وقد تشهد الأيام المقبلة تزخيمًا للاتصالات بين تكتلات المعارضة على أساس السعي الى التنسيق في شأن الترشيحات الرئاسية.

ولكن لا يبدو بعد ان معالم نجاح هذه المحاولة قد توافرت .

في السياق نفسه، حضّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المسؤولين “على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية من دون زيادة يوم واحد”. وقال:” من المعيب حقا أنه منذ سنة 1988 أمسى تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان عادة، كأنّ المعطلين يسعون إلى إيهام اللبنانيين بأن الرئاسة الاولى منصب شرف لا ضرورة مطلقة له، فالدولة تسير بوجود رئيس أو بدونه.

وتساءل: “هل هي المرحلة النهائية في مخطط تغيير النظام والانقلاب على الطائف وإسقاط الدولة؟ لا يظنّن أحد بأن الأمر بهذه السهولة. وليتذكر الجميع أن رئاسة الجمهورية هي ركيزة نشوء الكيان اللبناني ورمز وحدة لبنان. فبدون رئيس لا رمز ولا وحدة لبنانية”.