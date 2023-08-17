هل التقى باسيل فرنجية؟

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الآتي:

“بالإشارة إلى ما أوردته إحدى الصحف اليوم وتناقلته وسائل إعلامية، ينفي المكتب الإعلامي للنائب باسيل أن يكون قد التقى النائب السابق سليمان فرنجية. وأن كل ما يصدر في الاعلام والأجواء والمواقف عن موافقة باسيل على تأييد فرنجية هو غير صحيح إطلاقاً ويجافي الحقيقة والوقائع، وهو ما زال مؤيدًا وملتزماً بالكامل للتفاهم القائم مع القوى المعارضة وللتقاطع على ترشيح وتأييد جهاد أزعور. ويطالب بعقد جلسات نيابية متتالية للاختيار بين المرشحين المطروحين أو بالتوافق على اسم تلتقي حوله وحول برنامج عهده معظم الكتل النيابية. وغير ذلك، هو مضيعة للوقت والجهد وتمديد للأزمة مع المزيد من الانهيار، بما فيه أي حوار مفتوح من دون برنامج وزمن محدود ومربوط بالتزام عقد جلسات انتخاب مفتوحة. أمّا الحوار مع حزب الله فهو يتضمّن مطالب واضحة عبّر عنها رئيس التيار في الاعلام وهي تتعلّق باللامركزية الموسعة والصندوق الائتماني ومشروع بناء الدولة ولم يصل الحوار بعد الى مرحلة التداول بالأسماء”.