هل التنقيب بديل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ؟

رأى الخبير الاقتصادي والمالي البروفيسور جاسم عجاقة، أن حضور شركة “توتال” هو مؤشر الى الجدية والنية للتنقيب، وهناك رغبة أوروبية وفرنسية بحلّ الأمور في ظلّ الحاجة الأوروبية للغاز.

وتوقّع في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن تصل الاستثمارات بعد دخول لبنان نادي النفط، الى حوالى مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار إذا كانت النتائج الأولية إيجابية، على ان يساهم التنقيب بنحو 10 الى 15 مليار دولار للبنان، لكنه أوضح ان ضخّ هذا المبلغ لن يكون دفعة واحدة.

ورداً على سؤال، شدد عجاقة على أن “التنقيب عن النفط لا يمكن أن يكون بديلاً عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لأن الإصلاحات تبقى أولوية في الاستثمارات”.