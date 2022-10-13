الخميس 17 ربيع الأول 1444 ﻫ - 13 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل التنقيب بديل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ؟

منذ 10 دقائق
التنقيب في حقل "كاريش"

التنقيب في حقل "كاريش"

A A A
طباعة المقال

رأى الخبير الاقتصادي والمالي البروفيسور جاسم عجاقة، أن حضور شركة “توتال” هو مؤشر الى الجدية والنية للتنقيب، وهناك رغبة أوروبية وفرنسية بحلّ الأمور في ظلّ الحاجة الأوروبية للغاز.

وتوقّع في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن تصل الاستثمارات بعد دخول لبنان نادي النفط، الى حوالى مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار إذا كانت النتائج الأولية إيجابية، على ان يساهم التنقيب بنحو 10 الى 15 مليار دولار للبنان، لكنه أوضح ان ضخّ هذا المبلغ لن يكون دفعة واحدة.

ورداً على سؤال، شدد عجاقة على أن “التنقيب عن النفط لا يمكن أن يكون بديلاً عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لأن الإصلاحات تبقى أولوية في الاستثمارات”.

    المزيد من أخبار لبنان

    ضهر البيدر
    بالصور.. تنظيف مجاري مياه الأمطار على طريق ضهر البيدر
    قصر بعبدا
    خشية من تسوية رئاسيّة!
    مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر
    شينكر: "الحزب" أصبح شريكاً تجارياً لإسرائيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    المحفظة المفقودة عام 1957
    اثناء تجديد المدرسة.. العثور على محفظة مفقودة منذ عام 1957
    وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض
    الكوليرا في لبنان.. الأبيض يتأكد من توافر المخزون الكافي من الأمصال
    الدولار
    كم بلغ دولار السوق السوداء؟