هل الفريز مطابق للمواصفات؟.. إليكم التفاصيل

اصدرت نقابة مستوردي ومصدري الخضر والفاكهة في لبنان بيانا اشارت خلاله الى اخطاء كثيرة في نقل الأخبار حول الفريز اللبناني وبعض الحشرات الموسمية واسفت لما يتمّ تناقله من أخبار بشكلٍ مغلوطٍ أو مُضخّمٍ أو غير صحيح عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، وقالت ان التقرير الصادر عن LARI عن موضوع الفريز لا يشمل كل الفريز في لبنان، إنمّا الذي يباع دكمة وعلى العربات والبسطات على جوانب الطرقات، أمّا الفريز المنتج لبنانيًا فهو مطابق للمواصفات.

واشار البيان الى انه من غير الوارد وصول الجراد حاليًا إلى لبنان، لأنّ الرياح شمالية غربية باردة معاكسة للرياح الجنوبية التي تجلب الجراد. كما يتم الحديث عن الخنفساء وأنها تشير الى حدوث زلازل، واكدت ان هذا أمر غير صحيح بتاتًا، كما ان الحديث عن اصطفاف الكواكب والتسبب بزلازل، هذا غير صحيح أيضًا.

واشار البيان الى انه “بالنسبة لحشرة السونة فان وزارة الزراعة تقوم بمهامها كاملة بهذا الخصوص وهي العين الساهرة، لذا يتوجب عدم تصديق أي أخبار ترد عبر وسائل التواصل لأنها أصبحت مسيئة للمواطن”.