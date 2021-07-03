هل المطلوب إستهلاك كامل إحتياطي "المركزي" وصولاً إلى تسييل الذهب؟

غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر” وكتب: أصبح وجود هيئة النقد ضرورة ملحة لوضع حد لهذا التضخم المتسارع والذي إذا استمر، سيؤدي إلى تفلت سعر صرف الليرة إلى مستويات خطيرة ،ستهدد العيش الكريم للمواطن اللبناني. يكفي طبع عملة لبنانية بدون أي تغطية، إلا إذا كان المطلوب إستهلاك كامل أحتياطي المصرف المركزي وصولا إلى تسييل الذهب!

أصبح وجود هيئة النقد ضرورة ملحة لوضع حد لهذا التضخم المتسارع والذي إذا استمر، سيؤدي إلى تفلت سعر صرف الليرة إلى مستويات خطيرة ،ستهدد العيش الكريم للمواطن اللبناني.

يكفي طبع عملة لبنانية بدون أي تغطية،

إلا إذا كان المطلوب إستهلاك كامل أحتياطي المصرف المركزي وصولا ألى تسييل الذهب! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) July 3, 2021