هل انحسرت أزمة البنزين؟

أكّد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أنّ “الصهاريج بدأت بتحميل الوقود من بعض الشركات والانطلاق نحو بعض المحطات، وسنشد حلحلة جزئية على صعيد أزمة البنزين”.

وطالب أبو شقرا “المسؤولين في الدولة اللبنانية اتخاذ القرار في موضوع الدعم، إمّا الترشيد أو رفعه، أو أي حل آخر”.

من جهته، أوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس: “سيُضخ في السوق اللبنانية، اليوم، كميات من البنزين، لكنّ الأزمة لن تُحل بهذه السرعة، لأن حال من الذعر تسود في البلاد، والضغط على المحطات كبير جدّاً، وقسم كبير من الزبائن يوجد في خزانات سيارتهم كميات جيدة من البنزين”.

وتمنى البراكس أن “تشهد الساعات المقبلة بعض الإرتياح في المحطات”.