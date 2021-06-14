الجمعة 9 ذو الحجة 1443 ﻫ - 8 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل انحسرت أزمة البنزين؟

14 - يونيو - 2021
محطة محروقات

محطة محروقات

A A A
طباعة المقال

أكّد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أنّ “الصهاريج بدأت بتحميل الوقود من بعض الشركات والانطلاق نحو بعض المحطات، وسنشد حلحلة جزئية على صعيد أزمة البنزين”.

وطالب أبو شقرا “المسؤولين في الدولة اللبنانية اتخاذ القرار في موضوع الدعم، إمّا الترشيد أو رفعه، أو أي حل آخر”.

من جهته، أوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس: “سيُضخ في السوق اللبنانية، اليوم، كميات من البنزين، لكنّ الأزمة لن تُحل بهذه السرعة، لأن حال من الذعر تسود في البلاد، والضغط على المحطات كبير جدّاً، وقسم كبير من الزبائن يوجد في خزانات سيارتهم كميات جيدة من البنزين”.

وتمنى البراكس أن “تشهد الساعات المقبلة بعض الإرتياح في المحطات”.

    المزيد من أخبار لبنان

    البنك الدولي
    زيارة مرتقبة لوفد رفيع من البنك الدولي لدعم الاستجابة الطارئة لإمدادات القمح
    تسجيل إصابات كورونا جديدة في لبنان
    كورونا في لبنان.. الإصابات تحلّق بشكل مقلق!
    حريق هائل في أحد معامل السجاد في الجنوب (فيديو)

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
    اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
    قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد