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هل تؤجل انتخابات نقابة المهندسين للمرة السادسة؟

17 - مايو - 2021
آخر تحديث: 17 - مايو - 2021 2:31 مساءً
انتخابات نقابة المهندسين - ارشيفية

انتخابات نقابة المهندسين - ارشيفية

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يزداد الحديث عن التصدع داخل تحالفات “الأحزاب التقليدية” لانتخابات نقابة المهندسين، وسط حديث عن تخوّفات “غير سهلة” بين قادة الكتل المنضوية فيه إلى حد احتمالية التوجه لتأجيل الاستحقاق للمرة السادسة خلال سنة واحدة لما في هذه المرة من تخوف من الخسارة شبه المؤكدة والارتفاع المُبهر والملحوظ في ما يُعتبر أنه أكبر نسبة ترشيح على هيئة المندوبين بتاريخ النقابة، وهي هيئة كان يتم تحديدها مسبقاً “بالتزكية”.

معلومات “صوت بيروت انترناشونال” تشير إلى أن هنالك 230 مرشحاً من تجمع “النقابة تنتفض” من أصل 275 مرشح. ناهيك عن أن هناك اتفاق شبه نهائي بين هذا التجمع والمجموعات التي كانت تخوض الإنتخابات بشكل مستقل، على أن يكون هناك لوائح موحدة لكل مرشحي المعارضة.

وفي مناورة متوقعة عند الساعة الثالثة من ظهر اليوم، ذريعتها “عدم اكتمال النصاب”، حراك مؤكد أمام النقابة إذا ما تقرر التأجيل.

النقابة تنتفض

النقابة تنتفض

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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