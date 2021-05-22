الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل تتساقط الأمطار؟... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة

22 - مايو - 2021
طقس ربيعي

طقس ربيعي

A A A
طباعة المقال

يؤثر طقس ربيعي معتدل ومتقلب قليلاً على لبنان اليوم مع انخفاض بدرجات الحرارة مع احتمال خفيف لتساقط بعض الامطار.

تفاصيل طقس اليوم السبت:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و٢٥ درجة بقاعا بين ١١ و٢٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و٢٢ درجة.
٢- الجو : غائم جزئياً مع احتمال ٢٠٪ امطار خفيف محلية
٣- الرياح جنوبية غربية نشطة خصوصاً شمالا ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٥٪
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١١ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء جبلا
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الأحد: طقس معتدل ومتقلب قليلا مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٧ و٢٥ درجة فيما الجو غائم جزئيا مع احتمال ٢٠٪ لبعض الامطار المحلية ان حدثت فيما الرياح جنوبية غربية نشطة احياناً ٢٥ -٣٠كم/س.

الاثنين: طقس معتدل ومتقلب قليلا مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٧ و٢٥ درجة فيما الجو غائم جزئيا مع احتمال ٤٠٪ لبعض الامطار المحلية ان حدثت فيما الرياح جنوبية غربية نشطة احياناً ٢٥ -٣٠كم/س.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيفات في الضاحية بجرائم سرقة سيارات وتعاطي وترويج
    جلسة مجلس النواب
    النواب المستقلون طالبوا رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الاستشارات بأسرع وقت
    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    التحقيق مع رياض سلامة يدخل نفقاً مظلماً بعد طلب القاضي أبو حيدر التنحي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حقل كاريش
    خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش
    مغارة جعيتا
    بالفيديو: اكتشاف مغارة في جبل خربة قنافار شبيهة بمغارة جعيتا
    وباء
    وباء يهدد لبنان... أعلنوا حال طوارئ صحيّة!