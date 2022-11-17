الخميس 23 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 17 نوفمبر 2022 |
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هل تتّجه الحكومة إلى رفع الدعم عن الطحين كليًا

منذ 4 دقائق
الخبز

خبز

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علمت “البناء” أنّ هناك توجهاً حكومياً بالتنسيق مع مصرف لبنان لرفع الدعم كلياً عن الطحين مقابل اعتماد بطاقة تمويلية للمواطنين الأكثر فقراً، بعد نفاد أموال قرض البنك الدولي الأخير والبالغ 150 مليون دولار في ظل معلومات عن عدم تجديده، الأمر الذي سيرفع سعر ربطة الخبز الى 50 ألف ليرة.

ما يطرح تساؤلات عدة عن مدى قدرة المواطن على تحمّل كل هذه الأعباء والفواتير ونار الأسعار وتمادي التجار وشلل المؤسسات، إضافة الى الارتفاع اليومي لأسعار المحروقات والاتصالات والجمارك والباسبورات والأحوال الشخصية والأدوية والطبابة والاستشفاء وتعرفة النقل قريباً وغيرها؟ وهل تتناسب زودة رواتب وأجور موظفي القطاع العام مع كل موجة ارتفاع الأسعار هذه؟ وماذا عن رواتب القطاع الخاص؟

وتخلص المصادر الاقتصادية للقول الى أنّ البلاد متجهة الى تفاقم في الأزمات الاقتصادية واضرابات وفوضى اجتماعية وارتفاع نسبة الفقر والمجاعة، الأمر الذي سينعكس فوضى في الشارع وارتفاع نسبة الجريمة الاجتماعية وتهديد الأمن الداخلي.

وأشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الى أن “الصمت الحكومي مريب جداً، والمطلوب تأمين أقل الأساسيّات وسط زحف الأسعار وجيش الدولار وفوضى السياسات والطرابيش، وسياسة إيقاع السلحفاة لا تصلح لإنقاذ البلد وسط دولرة أسعار شاملة وشلل مخيف يطال خدمات القطاع العام، فيما اقتصاد الكاش يُعيد نهش لبنان عبر الطبقة الأقل عدداً والأكثر ثراءً، وما يُحرّم على الشعب لا يحلّ للسلطة، وسياسة “من بعدي الطوفان” تهدّد البلد بأكبر كارثة تاريخية، والفدية السياسية ممنوعة ولن نقبل بالمزيد من نهب شعب لبنان”.

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