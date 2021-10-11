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هل تحتاج ألواح الطاقة الشمسية إلى رخصة من وزارة الداخلية؟

منذ ساعتين
ألواح الطاقة الشمسية

ألواح الطاقة الشمسية

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افاد مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في بيان، انه “بعد ورود عدد من الاتصالات الى وزارة الداخلية والبلديات، وتوضيحاً لما يثار حول تراخيص تركيب ألواح طاقة شمسية، يهم مكتب وزير الداخلية والبلديات الإشارة الى أن طلبات الترخيص تقدم حصراً لدى وزارة الطاقة والمياه التي وبعد موافقتها على الطلب تحيله الى وزارة الداخلية والبلديات للموافقة عليه، وذلك حرصاً على تنظيم عملية تركيب تلك الالواح والمحافظة على السلامة العامة”.

وتابع البيان: “هذا وتحيل بعدها وزارة الداخلية والبلديات الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كتاب وزارة الطاقة مع الموافقة، على ان يتم التقيد بقرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتعلق بكيفية تركيب ألواح الطاقة الشمسية على اسطح المنازل (مرفق بنسخة عنه)، وكذلك ضرورة التأكد من موافقة اغلبية مالكي المبنى على وضع ألواح الطاقة في الأقسام المشتركة، وأن لا تكون ورش البناء مخالفة او موقوفة”.

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