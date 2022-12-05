هل تخضع قروض الإسكان للتعديل ؟

طمأن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب إلى أن قروض الإسكان حتى الآن غير خاضعة للتعديل وتسديدها لا يزال بالليرة اللبنانية.

وأشار في تصريح إلى أن “القروض ستبقى على حالها، لأن مصدر الأموال هو مصرف لبنان وبالليرة اللبنانية، ومصرف الإسكان يسلّمها أيضاً بالليرة اللبنانية، وبالتالي فإن هذا الثبات في العملة ينسحب على المقترض وقيمة القرض”.

وأضاف أن “مصرف الإسكان ليس مسؤولاً عن أي تغطية للأسعار، فالدولة وحدها هي المسؤولة عن تحسين أوضاع المواطنين من ضمن تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام”.