السبت 8 صفر 1447 ﻫ - 2 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل تزور أورتاغوس لبنان قريباً؟

منذ 9 دقائق
نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس

نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس

A A A
طباعة المقال

لفّ الجدل خلال الساعات الماضية مصير المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ولبنان توم براك، وسط أنباء عن تركه الملف اللبناني، وعودة مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لمتابعته.

وأشارت مصادر للعربية/الحدث إلى أن السفير الأميركي المعين في بيروت مايكل عيسى سيستلم الملف فور إقرار تعيينه من الكونغرس، باعتباره سيكون سفيرا فوق العادة. وأوضحت أن عيسى مقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعلى تواصل مباشر معه. وبالتالي ستنتفي الحاجة لوجود مبعوث خاص.

أورتاغوس فستأتي إلى بيروت لبحث موضوع القوات الدولية جنوب لبنان، باعتبارها مستشارة للبعثة الأميركية في الأمم المتحدة.

    المزيد من أخبار لبنان

    مطار بيروت- ارشيف
    مدير الطيران المدني: الزحمة في المطار طبيعية وستزداد
    الرئيس ميشال سليمان
    سليمان: على الحكومة أن تقرّ خطوة تنفيذيّة في اتجاه حصر السلاح
    النائب طوني فرنجية
    طوني فرنجية: ما نحن بحاجة اليه هو حصر السلاح بيد الدولة

    الأكثر قراءة

    رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون
    الرئيس عون لقاسم: اسمع منّي يا شيخ
    علم فرنسا ولبنان
    خطة فرنسية بشأن لبنان.. إليكم تفاصيلها
    الريال اليمني
    لليوم الثالث.. عملة اليمن تصعد أمام الدولار بعد شهور من التراجع