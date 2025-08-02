هل تزور أورتاغوس لبنان قريباً؟

لفّ الجدل خلال الساعات الماضية مصير المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ولبنان توم براك، وسط أنباء عن تركه الملف اللبناني، وعودة مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لمتابعته.

وأشارت مصادر للعربية/الحدث إلى أن السفير الأميركي المعين في بيروت مايكل عيسى سيستلم الملف فور إقرار تعيينه من الكونغرس، باعتباره سيكون سفيرا فوق العادة. وأوضحت أن عيسى مقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعلى تواصل مباشر معه. وبالتالي ستنتفي الحاجة لوجود مبعوث خاص.

أورتاغوس فستأتي إلى بيروت لبحث موضوع القوات الدولية جنوب لبنان، باعتبارها مستشارة للبعثة الأميركية في الأمم المتحدة.