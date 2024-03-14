هل تستعدّ إسرائيل لسيناريو توسّع الحرب بينها وبين "حزب الله"؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن “الجيش بدأ التحضير لعملية “المرساة الصلبة”، وطلب تعزيزات للجنود الذين يقاتلون على الحدود مع لبنان، إضافة إلى توفير ملاجئ جماعية لعشرات الآلاف من الإسرائيليين”.

وذكرت قناة “كان” العبرية أن “وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين عقد مناقشة طارئة تحضيراً لسيناريو إمكانية انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في إسرائيل في حال اندلاع حرب شاملة مع حزب الله، وسط تقديرات بإمكان انقطاع التيار الكهربائي عن 60% من أنحاء البلاد لمدة لا تقل عن 24 – 48 ساعة”، مشيرة إلى أن “شركة الكهرباء زادت من احتياطاتها من الفحم والوقود البديل استعداداً لذلك، كما تواصل المسؤولون المختصون مع نظرائهم الأوكرانيين لأخذ دروس من التجربة الأوكرانية في الحرب مع روسيا”.

كما نقل الاعلام الاسرائيلي عن مصادر إسرائيلية، معلومات تفيد بأن “وزيرة المواصلات ميري ريغيف أرسلت وفداً الاثنين إلى قبرص لإقامة ميناء إسرائيلي يحاكي سيناريوهات أمنية بكلفة تُقدّر بمئات ملايين الشواكل، وطلبت تنفيذ ذلك على الفور”.

وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم”، و”خلافاً لتقارير سابقة، فإن “الهدف المركزي لإقامة هذا الميناء ليس نقل مساعدات إلى قطاع غزة، بل لمواجهة وضع يتعطّل فيه العمل في ميناء حيفا في حال وقوع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله”.

في المقابل، يؤكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه يواصل اتصالاته مع القوى الدولية لتفادي الحرب، لكن “تل أبيب” لا تأبه لكل نداءات التهدئة، وتواصل التحضير “عملياً” للحرب.