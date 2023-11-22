هل تسري هدنة غزة على جنوب لبنان؟!

أفادت معلومات رسمية بأن هدنة غزة ستسري على جنوب لبنان، وأنّ حزب الله يلتزمها شرط أن يلتزمها الاحتلال الإسرائيلي أيضًا.

وأشارت المعلومات لصحيفة “نداء الوطن” إلى أنّه جرى سابقًا البحث بين قيادة الجيش و”الحزب” من أجل التوصل إلى هدنة تتيح لسكان المنطقة الحدودية جني محاصيل الزيتون وتوضيب محاصيل التبغ، لكن لم يكتب لها النجاح بسبب التصعيد.

وفي سياق آخر، ذكرت أوساط دبلوماسية متابعة في نيويورك أن جلسة مجلس الأمن التي كانت مخصصة لمراجعة تنفيذ القرار 1701 كانت مناقشاتها روتينية، ولو أن الظروف المحيطة بها استثنائية.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر وأميركا بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية “حماس”، والتي أسفرت عن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد دخولها حيز التنفيذ خلال 24 ساعة.

وأوضح البيان أنّ الاتفاق سيتيح كذلك “دخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصّص للاحتياجات الإنسانية”. كما أن أعداد المفرج عنهم في صفقة التبادل بين الجانبين ستزيد في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.