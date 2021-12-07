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هل “تسلّل” أوميكرون إلى لبنان؟

7 - ديسمبر - 2021
مطار رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري الدولي

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أعرب رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني” رائف رضا عن خشيته من أن يكون “اوميكرون” قد تسلل إلى لبنان عبر المطار.

وسأل في بيان: “هل تجرى لجميع الوافدين فحوص PCR مختصة بالكشف عن أوميكرون وليس فقط بإيجابية الفحص دون تحديد المتحور لأن حركة المطار مفتوحة على معظم البلاد وأن قرابة 45 دولة في العالم عندها إصابات به وخطورته أنه سريع الانتشار والعدوى ويصيب الملقحين حتى ممن تلقوا الجرعتين ويصيب حتى الاطفال؟”.

ودعا الى إجراء فحص متخصص “خصوصاً أننا في هذه الأيام نشهد زحمة وافدين من أنحاء العالم وأننا في فصل الشتاء حيث تتكاثر الاصابات وتختلط الانفلونزا بغيرها، دون أن ننسى أننا في وضع صحي واجتماعي خطير ولا طاقة للناس ماديا على دخول المستشفيات وشراء الأدويه التي أصبحت للميسورين”.

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