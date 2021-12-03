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هل تسلّم عون طلب استقالة قرداحي من منصبه؟

3 - ديسمبر - 2021
ميشال عون

ميشال عون

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بعدما تحدثت معلومات صحفية صباح اليوم الخميس عن تقديم وزير الإعلام جورج قرداحي طلب استقالته من منصبه في كتاب وجهه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، دحضت “النهار” هذه المعلومات مؤكدة أن قصر بعبدا لم يستلم بعد أي كتاب من الوزير قرداحي بشأن استقالته.

كما أشارت المعلومات نفسها إلى أن رئاسة الحكومة أيضاً لم تتبلغ شيئاً بشأن استقالة قرداحي بعد.

جدير للذكر أن اوساط سياسية لصحيفة “الجمهورية” قللت صباح اليوم من التأثيرات المحتملة لاستقالة قرداحي على موقف الرياض، لأن مشكلتها تتجاوز شخص وزير الإعلام الى دور “حزب الله” في لبنان والاقليم.

وفي السياق قال قرداحي لـ”الجمهورية”: “لقد حان وقت الاستقالة، وانا مقتنع بأنني اتخذت القرار الصح في التوقيت الصح، ولذلك أشعر براحة داخلية”.

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