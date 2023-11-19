هل تشهد "النافعة" إضرابًا مفتوحًا بدءًا من الإثنين؟

انتشرت أنباء عن إعلان النافعة الإضراب المفتوح بدءًا من الإثنين، ليتبين بحسب معلومات الـLBCI أن الإضراب سيشمل فقط موظفي الملاك في النافعة الذين أعلنوا الإضراب المفتوح للمطالبة بتحسين معاشاتهم، وهم الذين يتقاضون معاشاتهم من موازنة هيئة إدارة السير – النافعة، وهي موازنة مستقلة.

ويذكر أن موظفي الملاك يشكلون حاليًا ٥٠٪؜ من العاملين في النافعة وعددهم ٥٦ في كل الأقسام (الدكوانة-صيدا-النبطية-طرابلس) الذين يضافون إلى الموظفين “الملحقين” من وزارة الداخلية والموظفين “التعزيز” في قوى الأمن الداخلي.

وبالتالي، فإن العمل في النافعة لن يتوقف وستظل تقدم الخدمات للمواطنين لكن هذه العملية ستشهد بطئًا بسبب نقص الموظفين.