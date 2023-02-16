الخميس 25 رجب 1444 ﻫ - 16 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل تصدر تسعيرة يومية لربطة الخبز؟

منذ 15 دقيقة
الخبز لبنان

الخبز لبنان

A A A
طباعة المقال

اعتبر رئيس نقابة الافران والمخابز العربية ببيروت وجبل لبنان ناصر سرور أن مطالب الافران من أبسط المطالب وهي اصدار تسعيرة يومية للخبز تراعي استمرار عمل الافران حسب ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار وإستدامة تأمين الطحين المدعوم للأفران بانتظام.

وأكد سرور ان لا مصلحة للافران بالتوقف عن العمل لأن ربطة الخبز هي ما تبقى للمواطن ببلد تحترق عملته الوطنية يوميا بسبب تأجيل انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة إنقاذ.

وطمأن ألا أزمة خبز ولا إضراب للأفران في هذه الظروف. أما عن ارتفاع سعر ربطة الخبز فأشار الى ان هذا الامر يعود “الى جنون سعر الدولار بالسوق لأن مكونات ربطة الخبز بنسة ٧٥% مدولرة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي
    للمرة الخامسة على التوالي.. كركي يعدل تعرفة جلسة غسيل الكلى
    السراي الحكومي
    سلسلة إجتماعات طارئة لـ ميقاتي في السراي
    المدارس - تعبيرية
    نقابة المعلمين: الساعات المقبلة لا تبشر بالخير ونحن أمام إقفال قسري

    الأكثر قراءة

    البنك الدولي
    تقرير مقلق للبنك الدولي يتعلق بـ"تونس ولبنان"!
    نيمار إلى جانب زميله ومواطنه ماركينيوس
    بعد تسريب "المشادة الكلاميّة".. نيمار يتوعّد "الخائن": سأجدك وأفضحك
    الطفلة الرضيعة "آية"
    زلزال تركيا - سوريا
    صراع حول الطفلة آية.. مسلحون يقتحمون المستشفى