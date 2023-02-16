هل تصدر تسعيرة يومية لربطة الخبز؟

اعتبر رئيس نقابة الافران والمخابز العربية ببيروت وجبل لبنان ناصر سرور أن مطالب الافران من أبسط المطالب وهي اصدار تسعيرة يومية للخبز تراعي استمرار عمل الافران حسب ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار وإستدامة تأمين الطحين المدعوم للأفران بانتظام.

وأكد سرور ان لا مصلحة للافران بالتوقف عن العمل لأن ربطة الخبز هي ما تبقى للمواطن ببلد تحترق عملته الوطنية يوميا بسبب تأجيل انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة إنقاذ.

وطمأن ألا أزمة خبز ولا إضراب للأفران في هذه الظروف. أما عن ارتفاع سعر ربطة الخبز فأشار الى ان هذا الامر يعود “الى جنون سعر الدولار بالسوق لأن مكونات ربطة الخبز بنسة ٧٥% مدولرة”.