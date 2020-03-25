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هل تعلن حالة الطوارئء خلال أيام.. وكم ستسمر؟

في ضوء تفاوت الالتزام بتطبيق الإجراءات الحكومية لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد، علمت جريدة “السياسة”، أنّ إعلان حال الطوارئ بات مسألة أيام قليلة جداً، إذا لم يحصل التزام تام بهذه الإجراءات في الأيام المقبلة، وبالتالي فإنه من غير المستعبد أنّ يصار إلى إعلان الطوارئ، لدفع الناس إلى التزام منازلها أكثر، تفادياً لتوسيع انتشار الوباء.

 

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وأشارت المعلومات، إلى أن خيار الطوارئ جرى بحثه في الساعات الماضية بين كبار المسؤولين، بانتظار مزيد من المشاورات في الساعات المقبلة، وفي ضوء حصيلة الإحصاءات اليومية بانتشار “كورونا” في المناطق اللبنانية.

وأكدت مصادر مطلعة على أن القرار بتمديد التعبئة العامة لمدة اسبوعين إضافيين بعد التاسع والعشرين من هذا الشهر، قد تم اتخاذه، مع الاستمرار في اقفال المطار والحدود البرية والبحرية والمائية، وسيعلن عن هذا الامر في جلسة مجلس الوزراء المقرة غداً.

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