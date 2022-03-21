هل تفتح المصارف يوم الأربعاء؟

أفادت مصادر مصرفية لقناة الـ”LBCI”، بأن “​المصارف​ ستتابع عملها ​الأربعاء​ بشكل طبيعي، الا أنها سوف تكون على جهوزية للتعاطي من أي توجهات سلبية تتخذ اتجاهها”، مطالبة بـ”إيضاحات عن المسار القضائي الذي يطال بعض رؤساء المصارف”.

أما مصادر سياسية متابعة فقالت للقناة: “إشتدي أزمة تنفرجي، والإدعاء على حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ أدى الى رفع ​الدولار​، والمصارف ستتجه إلى التهدئة لا إلى التصعيد، لأنه ليس من مصلحتها الدخول بمعركة كسر عظم مع ​القضاء​ و​المودعين​”.

تجدر الإشارة الى أن “المدعية العامة في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ ادّعت على حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، بجرمَي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، وعلى شقيقه ​رجا سلامة​ والأوكرانيّة أنا كوزاكوفا وعدد من الشّركات، بالتدخّل بهذا الجرم، وأحالتهم على قاضي التّحقيق الأوّل في جبل لبنان ​نقولا منصور​”.