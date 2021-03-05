هل تفرض الولايات المتحدة عقوبات على حاكم مصرف لبنان؟

كتب بن بارتنستين في “بلومبيرغ”: تنظر الولايات المتحدة في فرض عقوبات على رئيس البنك المركزي الذي يخدم في منصبه منذ فترة طويلة، ضمن تحقيق موسّع في قضية اختلاس الأموال العامة في البلاد، وفقاً لأربعة أشخاص على دراية بهذه المسألة.

وبحسب ما جاء في “بلومبيرغ” وترجمه “صوت بيروت انترناشونال” ناقش المسؤولون داخل إدارة بايدن إمكانية اتخاذ تدابير منسقة مع نظرائهم الأوروبيين لاستهداف رياض سلامة الذي قاد السلطة النقدية لمدة 28 عاماً ، بحسب الأشخاص ، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

ركزت المناقشة حتى الآن على إمكانية تجميد أصول سلامة الخارجية وسن الإجراءات التي من شأنها الحد من قدرته على القيام بأعمال تجارية في الخارج. إنّ المداولات لا تزال مستمرة والقرار النهائي حول ما إذا كان يجب اتخاذ إجراء قد لا يكون وشيكاً. في حين نفى سلامة ارتكاب أي مخالفات.

نظرت السلطات الأمريكية في معاقبة سلامة من قبل. وكانت هذه الإمكانية قد ظهرت مؤخراً في العام الماضي، ولكن الرئيس آنذاك، دونالد ترامب، لم يكن مهتماً باتخاذ إجراء، بحسب ما أفاد به شخصان. فتركزت الكثير من سياسات إدارته في الشرق الأوسط على مواجهة نفوذ إيران ووكلائها في لبنان مثل حزب الله، في حين أكد الرئيس جو بايدن منذ بداية رئاسته على أهمية المساءلة في مواضيع الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي حال تمّ فرض أية تدابير، سيكون الأمر بمثابة حالة نادرة تتخذ فيها حكومة أجنبية إجراءات ضد رئيس البنك المركزي الحالي بسبب الفساد المزعوم. وهذا من شأنه أيضاً أن يشكل انعكاساً ملحوظاً على ثروة أحد أطول رؤساء السياسة النقدية في العالم ، وأن يزيد من تعقيد جهود لبنان لكسب الدعم المالي الدولي.

كان سلامة، 70 عامًا ، يعتبر بمثابة مدير العمليات المالية المخضرم الذي عمل على استقرار العملة اللبنانية رغم كل الصعاب ، بل وكان يُنظر إليه في وقت ما على أنه مرشح رئاسي. في عام 2019 ، حصل على درجة A من مجلة Global Finance التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في تصنيفاتها السنوية. كما أطلق Euromoney عليه لقب محافظ البنك المركزي للعام ، قبل عقد من الزمان.

باعتباره اسم مألوف في وول ستريت وفي العواصم الأجنبية ، كان سلامة أحد الثوابت القليلة، على مدى العقود الثلاثة الماضية، حيث كانت بيروت تصارع الحرب ، والمواجهات السياسية المنهكة ، والانهيار الاقتصادي.

وأثارت تلك الخلفية احتجاجات حاشدة في تشرين الأول 2019 ضد طبقة سياسية متهمة باستنزاف خزائن الدولة على مدى عقود من الفساد وسوء الإدارة. كما ألقى المتظاهرون اللوم على سلامة لاتباعه سياسات أكثر خطورة للحفاظ على نموذج مالي، كانت نتيجته الفشل ، مما أدى إلى القضاء على مدخرات حياة جيل من اللبنانيين. وبحسب الأمم المتحدة يعيش أكثر من نصف السكان الآن بحالة فقر.

التدقيق السويسري

في كانون الثاني، طلب مكتب المدعي العام السويسري المساعدة من الحكومة اللبنانية في تحقيق يطال موضوع غسل الأموال المرتبط باختلاس محتمل من خزائن Banque du Liban ، والذي يُعرف بالبنك المركزي. ولم تحدد السلطات السويسرية الهدف من تحقيقها، وقال القضاء اللبناني أنه تم الاتصال بها بشأن التحويلات إلى الخارج التي تمت عن طريق البنك المركزي.

قال الأشخاص الأربعة أن التحقيق يشمل أيضًا سلطات قضائية أخرى ، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا ، حيث تُراجع السلطات روابط سلامة بالعقارات والشركات الوهمية والتحويلات المصرفية الخارجية. في حين أن التحقيق السويسري يعطي زخماً ، فإن العقوبات الأمريكية المحتملة لا تعتمد بالضرورة على نتائجه بقدر ما تعتمد على تغيير في الحسابات السياسية ، على حد قولهم.

نفى سلامة المزاعم الموجهة ضده وضد البنك المركزي.

وكتب في رد عبر البريد الإلكتروني يوم الخميس على أسئلة بلومبيرغ نيوز: “من غير الصحيح تماماً أنني استفدت بأي شكل أو طريقة، بشكل مباشر أو غير مباشر ، من أي أموال أو أصول مملوكة لمصرف لبنان أو أي أموال عامة أخرى”.

قال سلامة إن صافي ثروته كان 23 مليون دولار عندما تولى منصب المحافظ في عام 1993 ، وهي ثروة جُمعت خلال حياته المهنية السابقة كمصرفي خاص. وقال أيضاً أن راتبه في ميريل لينش كان 165 ألف دولار في الشهر.

وكتب في البريد الإلكتروني: “مصدر ثروتي محدد بوضوح”.

أحالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أسئلة إلى وزارة الخزانة. ولم يرد الممثل هناك على طلبات التعليق. وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام السويسري إن التحقيق جار لكنها رفضت التعليق على التنسيق مع السلطات الأمريكية. وأحالت وزارة الخزانة البريطانية الاستفسارات إلى وزارة الخارجية التي رفضت التعليق بدورها. وزير العدل اللبناني لم يرد على الأسئلة أيضاً. كما لم يفعل المسؤول في الرئاسة الفرنسية.

عمولات الأخ

تبحث السلطات السويسرية في مزاعم تفيد بأن سلامة استفاد بشكل غير مباشر من بيع سندات دولية لبنانية متواجدة في محفظة البنك المركزي بين عامي 2002 و 2016، وفقًا لمسؤول قضائي لبناني وشخص مطلع على التحقيق السويسري ، وكلاهما طلبا عدم الكشف عن هويتهما نظراً لحساسية المعلومات.

تحتفظ السلطة النقدية بEurobonds من معاملات “السوق إلى السوق” وكذلك اتفاقيات المبادلة مع الحكومة. سوف يقوم BDL بإلغاء سندات الخزانة والحصول على السندات في المقابل.

وقال الأشخاص الأربعة أن العلاقة بين رجا، شقيق سلامة ، وشركة الوساطة المالية Forry Associates Ltd ، التي فرضت عمولات على بيع السندات الدولية للمستثمرين ، من الأمور التي تهم السلطات أيضًا. بلغ مجموع العمولات الخاضعة للتدقيق أكثر من 300 مليون دولار ، وفقًا لشخص مطلع على التحقيق السويسري.

وكان موقع “درج” الإخباري الاستقصائي الذي يتخذ من بيروت مقراً له، قد أفاد في وقت سابق بوجود صلة بين شقيق سلامة وForry. تم تسجيل الشركة في عام 2001 في جزر فيرجن البريطانية ، وهي ملاذ ضريبي خارجي ، ويديرها موساك فونسيكا ، الوكيل البنمي الذي تم الكشف عنه في تسريب أوراق بنما لعام 2016. تم شطب شركة Forry في عام 2011 ، وفقاً لتسريب البيانات.

في عام 2007 ، أثار سفير الولايات المتحدة في لبنان جيفري فيلتمان مخاوف في واشنطن بشأن العلاقة المالية بين الأخوين سلامة والبنك المركزي. في برقية دبلوماسية نشرها موقع ويكيليكس لاحقاً ، كُتب أنّ رجاء حصل على عمولات من عقد بنك مركزي يعود تاريخه إلى التسعينيات ، والذي كان يدفع له في أي وقت تُطبع فيه أوراق نقدية جديدة.

لم يتسن الوصول إلى رجاء سلامة على الفور للتعليق عند الاتصال به عبر شركة سوليدير العقارية حيث هو عضو في مجلس إدارتها. لا توجد معلومات للتواصل معه بشكل عام ، ولم تنجح الجهود المبذولة للوصول إليه عبر أفراد معروفين له. وقد صرّح في الماضي أنه يمتلك أعمالاً واستثمارات في العقارات والضيافة ، محليًا ودوليًا ، باستخدام أمواله الخاصة.

حليف مناهض لحزب الله

في عهد ترامب ، عاقبت الولايات المتحدة العديد من المسؤولين اللبنانيين لدعمهم حزب الله المدعوم من إيران ، وهو جماعة مسلحة ذات جناح سياسي قوي. وفي تشرين الثاني ، فرضت أيضًا عقوبات على زعيم أكبر كتلة مسيحية – حليف حزب الله – بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي ، الذي يسعى إلى الحد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد في الخارج.

قال الأشخاص أنه ليس واضحاً ما إذا كان أي إجراء ضد سلامة يندرج ضمن أحكام ماغنيتسكي أو اللوائح الأخرى التي تسمح لمسؤولي وزارة الخزانة بمعاقبة المسؤولين الأجانب المتهمين باستخدام الدولار الأمريكي في معاملات غير مشروعة.

وحذرت فرنسا ، التي تعمل مع مسؤولين لبنانيين لتشكيل حكومة جديدة في بيروت ، العام الماضي، من إمكانية فرض عقوبات منسقة على القادة السياسيين إذا فشلوا في تنفيذ إصلاحات لإنقاذ اقتصاد قد يؤدي انهياره إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ومع ذلك ، فإن أي إجراء ضد سلامة سيكون أكثر حساسية ، نظراً إلى ضغط إدارة بايدن والحلفاء الأوروبيين للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران ، فضلاً عن الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة السياسية التي تركت لبنان بدون حكومة لمدة سبعة أشهر تقريبًا.

قال الأشخاص الأربعة أن الإجراءات المحتملة ضد المسؤولين الذين ساعدوا في القتال ضد حزب الله قد حظيت باستقبال أكثر برودة من بعض حلفاء أمريكا. فقد أقام سلامة ، على وجه الخصوص ، علاقات وثيقة مع المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين في محاولة للحد من تأثير حزب الله على القطاع المالي اللبناني.

وفي وقت لاحق قالت وزارة الخارجية الأميركية للعربية English إن تقارير معاقبة محافظ مصرف لبنان المركزي غير صحيحة.