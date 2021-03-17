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هل تقفل الصيدليات أبوابها غدا بسبب الازمة؟

17 - مارس - 2021
آخر تحديث: 17 - مارس - 2021 2:46 مساءً
الصيدليات

الصيدليات

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على ضوء الأزمة، دعت الصيدليات للاقفال التام والاضراب يوم غد الخميس.

وجاء في الدعوة: “نظرا للظروف الاقتصادية القاهرة وتفلت الدولار في السوق السوداء، ونظرا لعدم قدرتنا على الاستمرار في العمل داخل صيدلياتنا بسبب فقدان الدواء من الصيدليات والكلفة التشغيلية الباهظة التي أصبحنا نتكبدها بسبب غلاء الدولار، نعلن الاضراب العام والاقفال التام يوم الخميس الواقع فيه 18 آذار 2021 علنا نوصل صرختنا الى المعنيين لكي ينظروا بوضع القطاع الصيدلي المنهار تفاديا للوصول للانهيار التام الذي يمكن ان يهدد الأمن الدوائي والأمن الصحي للمريض”.

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