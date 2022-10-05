الأربعاء 9 ربيع الأول 1444 ﻫ - 5 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل تقفل المصارف من جديد؟

منذ 47 دقيقة
اقتحام المصارف لبنان

اقتحام المصارف لبنان

A A A
طباعة المقال

أشارت صحيفة “الجمهورية” إلى أنّ المصارف عادت الى طرح فكرة الإقفال في انتظار ان تنجز الحكومة أمرين أساسيين:

اولاً – إنجاز التشريعات الضرورية لتحديد حقوق وواجبات كل من المودعين والمصارف في آن.

ثانياً – خطة أمنية مُحمكة تحمي حياة الناس، وبينهم الموظف والمودع ومن يحاول اقتحام المصرف عنوة. فمن حق كل هؤلاء ان تضمن السلطة أمنهم وتمنع تعريض حياتهم للخطر. كذلك، على السلطة ضمان حقوق المصارف وممتلكاتها، مثل كل المؤسسات العاملة في لبنان.

وفي معلومات “الجمهورية” أيضا، أن خطة أمنية خجولة وسرية وضعت في السابق، ولم تتجرّأ الحكومة على الاعلان عنها لئلّا تظهر وكأنها تقف مع المصارف ضد المودعين. هذا النهج لا يحمي ولا يكفي، وهذا ما أثبتته الاقتحامات المسلحة التي حصلت في اليومين الاخيرين. وبالتالي، لا بد من خطة أمنية صريحة وواضحة تحمي الجميع، ولا بد من تشريعات توضح الحقوق والواجبات، ولا بد من خطة إنقاذ تحدّد للمودع متى وكيف سيحصل على وديعته في المستقبل.

    المزيد من أخبار لبنان

    سمير جعجع
    خلاف قضائي جديد حول استدعاء جعجع للتحقيق في "أحداث الطيونة"
    نجيب ميقاتي وجبران باسيل
    باسيل يشتكي من "مَونة" رئيس الحكومة على الوزراء المسيحيين
    الخارجية الأردنية
    بيان أردني حول آخر مستجدات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سوبرماركت
    استعدوا... موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تنتظر اللبنانيين
    حارة حريك
    بالفيديو: اقتحموا بلوم بنك في حارة حريك... إليكم التفاصيل
    فرانسيس فوكوياما
    صاحب "نهاية التاريخ" يتنبأ بانهيار روسي في غضون أيام