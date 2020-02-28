أخبار لبنان

هل تكتم وزير الصحة عن معلومات خطيرة حول كورونا؟؟

أشار الوزير السابق آلان حكيم في تغريدةٍ على حسابهِ عبر “تويتر” الى أنَّه:

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“إذا صحّت المعلومات عن تكتم وزارة الصحة عن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لاسيما في الجنوب والبقاع، وأن الوزير أفاد بمعلوماتٍ خطيرة خلال جلسة مجلس الوزراء، فعليه الاستقالة فورًا ومعه الحكومة كاملة”

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