أخبار لبنان هل تكتم وزير الصحة عن معلومات خطيرة حول كورونا؟؟ في فبراير 28, 2020 مشاركة أشار الوزير السابق آلان حكيم في تغريدةٍ على حسابهِ عبر “تويتر” الى أنَّه: المزيد من الأخبار بالفيديو: برصاص سلاحهم المتفلت.. عناصر مليشيا حزب الله… مارس 1, 2020 دعوات لبيع جزء من احتياطي الذهب اللبناني لإعادة هيكلة… فبراير 29, 2020 “إذا صحّت المعلومات عن تكتم وزارة الصحة عن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لاسيما في الجنوب والبقاع، وأن الوزير أفاد بمعلوماتٍ خطيرة خلال جلسة مجلس الوزراء، فعليه الاستقالة فورًا ومعه الحكومة كاملة” كورونالبنانوزير الصحة مشاركة FacebookTwitterGoogle+WhatsAppالبريد الإلكترونيTelegramViberVK