هل تكفي الكميات المؤمنة من اللقاحات لبلوغ مناعة القطيع؟

كشف الباحث والمراقب للتجارب السريرية راندي عيسى أن “الكميات المؤمنة من اللقاحات من قبل وزارة الصحة غير كافية لبلوغ مناعة القطيع حتى ولو تلقح أكثر من ثلاثة ملايين شخصاً”.

وفي حديث الى إذاعة “صوت كل لبنان”، أكد أن “جميع اللقاحات المتداول فيها حالياً قد خضعت لتجارب سريرية على مئات الأشخاص وثبت أنها آمنة”، مشيراً الى أن “لا حالة وفاة واحدة سجّلت عالمياً لأي شخص تلقى أي لقاح وذلك بحسب منظمة الصحة العالمية”.

وشدد عيسى على أن “الجميع قادر على تلقي اللقاح وعلى من يعاني من حساسية سابقة على أي نوع من اللقاحات أن يستشير طبيبه فقط”.

ودعا الاعلام الى “ملاقاة جهود وزارة الصحة والنقابات المعنية في نشر التوعية حول أهمية تلقي اللقاح واستقبال الاختصاصيين فقط للتحدث عن الموضوع لعدم ترهيب الناس”.