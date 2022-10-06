الخميس 10 ربيع الأول 1444 ﻫ - 6 أكتوبر 2022 |
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هل تلقى لبنان رداً إسرائيلياً رسمياً بشأن الترسيم؟

منذ 10 دقائق
ترسيم الحدود

ترسيم الحدود

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أفاد مسؤول لبناني لوكالة “رويترز”، بأنّ “لبنان لم يتلقَّ ردّاً إسرائيليّاً رسميّاً بشأن طلبات تعديل مسوّدة اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية”، مشيرًا إلى “أننا نريد معرفة ما إذا كان الرفض نهائيّاً أو يمكن التفاوض بشأنه”.

وفي وقت سابق، أفادت “القناة 13” الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول سياسي كبير، بأن “رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أُبلغ بتفاصيل التغييرات الجوهرية الجديدة التي يسعى لبنان إلى إجرائها في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وأمر فريق التفاوض برفضها”.

وأوضح لابيد بحسب المصدر، أن “إسرائيل لن تهدد أمنها واقتصادها بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان ذلك يعني أنه لن يكون هناك اتفاق قريبًا”.

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