هل تنحسر موجة “كورونا” بعد الانخفاض الملحوظ في الإصابات والوفيات؟

سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الأربعاء 27 حالة وفاة و1478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

في سياق متصل، أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي سابقاً أنه من “المتوقع وصول مليوني لقاح من نوعي Pfizer وAstraZeneca في حلول شهري أيار وحزيران المقبلين، ما يمكن من تلقيح مليون شخص، مع موافقة شركة Pfizer على تخصيص 750,000 لقاح للقطاع الخاص، 320,000 منها تم حجزها للجامعات الأربع الكبرى في لبنان.

وكشف في حديثٍ إذاعي أن “نسبة متلقي الجرعة الأولى من اللقاح حتى الآن تشكل نحو 5% من المقيمين في لبنان، فيما تناهز نسبة متلقي الجرعتين نحو 3%”.

واعتبر أن “الاقبال على المنصة ما زال ضعيفا جدا، كون أعداد المسجلين لا تتعدى المليون ونصف المليون مواطن”، عازيا هذا الأمر إلى “عدم اقتناع العديد من المواطنين بجدوى تلقي اللقاح”.