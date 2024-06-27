هل تنخفض درجات الحرارة نهاية الأسبوع؟

يؤثر على لبنان طقس صيفي وحار لكن ضمن المعتاد مع استقرار بدرجات الحرارة ساحلا وجبلاً وانخفاضها بقاعاً، فيما تعود الى الانخفاض نهاية الأسبوع في كل المناطق.

وتؤدي تيارات غربية رطبة الى طقس رطب ساحلا مما يزيد من الشعور بالحرّ، فيما تتشكل سحب منخفضة وضباب على المرتفعات خصوصا القريبة من السواحل.

يذكر ألا موجات حرّ شديدة وقريبة لغاية الآن.

تفاصيل طقس اليوم، بحسب الـlbci على الشكل التالي:

– درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ٢٠ و٣٧ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب على الجبال

– الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالاً

– الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٨٥ ٪؜

– الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٦ hpa

– الانقشاع: جيد

– حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: الطقس قليل السحب مع تشكل سحب منخفضة وضباب خفيف على الجبال. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ٢٠ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ٢١ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط شمالا وفي الداخل.

السبت: الطقس قليل السحب مع تشكل سحب منخفضة وضباب خفيف على الجبال. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا، بين ٢١ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط شمالاً في الداخل.