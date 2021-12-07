هل توقفت "OMT" عن قبول الطبعة "البيضاء" من فئة المائة دولار؟

يتمّ التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخبر يشير إلى أنّ شركات تحويل الأموال باتت ترفض الطبعة البيضاء من فئة المئة دولار أميركي، أو باتت تستوفي رسم يتراوح ما بين 1 و10 دولار أمريكي مقابل القبول بها.

إلا أن مصادر مصرف لبنانأكد لـvdlnews، ان الاخبار المتداولة عن رفض التداول بفئة المئة دولار أميركي البيضاء عارية من الصحة وتأتي في سياق الشائعات.

من جانبها أكدت شركة OMT على ما يلي:

-لم تتوقّف OMT عن قبول الطبعة البيضاء من فئة المئة دولار إذا كانت بحالة جيدة.

-لا يتمّ استيفاء أي رسم إضافي مقابل القبول بالطبعة البيضاء من فئة المئة دولار عبر أي من مراكزنا.

-لا تقبل OMT أي ورقة نقدية ممزّقة، محروقة، صفراء اللون، أو تالفة ولو جزئيًا.

للاستفسار، أو في حال مخالفة ما ذُكر أعلاه في مراكزنا، يرجى التواصل مع خدمة الزبائن على الرقم 01391000.