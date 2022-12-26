الأثنين 2 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 26 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل تُصبح قروض الإسكان بالدولار؟

منذ 6 دقائق
قروض الإسكان

قروض الإسكان

A A A
طباعة المقال

طمأن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، إلى أن قروض الإسكان حتى الآن غير خاضعة للتعديل وتسديدها لا يزال بالليرة اللبنانية، مشيراً إلى أن “مصدر الأموال هو مصرف لبنان وبالليرة اللبنانية ومصرف الإسكان يسلمها أيضا بالليرة اللبنانية”.

وقال: “سواء كان سعر الصرف 1500 ليرة او 8000 أو 15 ألف ليرة، فلا علاقة لنا بالموضوع، فنحن لا نعطي قروضا بالدولار كي يتأثر المقترض”، مشدداً على عدم تأثير هذا الأمر على مجريات آلية الدفع وعلى آلية إعطاء القروض من قبل المصرف.

وتابع: “لا يزال باب تقديم طلبات الإسكان مفتوحاً حتى نهاية السنة، وفي بداية السنة الجديدة، سنقيم الوضع وعلى ضوء ذلك سنحاول المساعدة”، وأكد أن “مهمة مصرف الإسكان إنسانية، وهي ليست تجارية هدفها تحقيق أرباح أو توزيعها”.

من جهة أخرى، لفت حبيب إلى أن “المساعي مع الصندوق الكويتي لا تزال قائمة خصوصا لجهة دعم مصرف الإسكان كجزء من حل يشمل مصادر تمويل أخرى يمكن أن تساعد في استمرار منح القروض”.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيف
    توقيف 16 شخصاً في 24 و25 الحالي
    عناصر من حزب الله
    انفجارات تهز مراكز سيطرة حزب الله في ريف القصير الغربي
    حزب القوات اللبنانية
    وفد قواتي زار اليونيفيل: لمحاسبة المعتدين على الجندي الايرلندي

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    قفزة مسائية جديدة لدولار السوق السوداء!
    انهيار جزء من مدرج بصالة الدكتور حسن مصطفى جنوب القاهرة
    بالفيديو.. لحظات مروعة لانهيار مدرج خلال مباراة كرة سلة جنوب القاهرة
    لحظة دخول القاتل إلى صالون حلاقة في باريس وإطلاق النار
    لحظات مرعبة.. فيديو جديد للهجوم المروع على أكراد باريس