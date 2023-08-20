هل تُعيق رسالة لودريان الحوار المرتقب في أيلول؟

علّق النائب ميشال موسى على رسالة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بعض النواب، وقال: “كان من الأفضل تجنّب هكذا خطوة ونحن بانتظار كيفية تصحيحها”، آملاً “ألا تؤثر هذه الرسالة سلباً على مجريات الحوار المرتقب في أيلول أو أن تعيقه”.

وإذ اعتبر موسى أن “الأهم هو كل ما يؤدي الى إتمام الاستحقاق بأسرع وقت ممكن ولو بوساطة اقليمية”، تساءل في حديث لـ”صوت كل لبنان”: “لمَ انتظار الخارج إذا كان الداخل قادراً على حل أزماته؟”.

وشدّد موسى على أن إتمام الاستحقاق الرئاسي يتطلب حواراً جدياً بين الافرقاء اللبنانيين، مشيراً الى مناخ عام لدى الجميع في البلاد بالعمل بعكس مقتضيات المرحلة الصعبة التي نمر بها.

وفي الملف المالي، رحّب موسى بخطوات حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وقال: “لديه الحق برفض إقراض الدولة”، موضحاً ألا خيار حالياً أمام الحكومة لتغطية نفقاتها إلا بزيادة إيرادات الدولة، وذلك من خلال التشدد في مسألة التهرب الضريبي والأملاك البحرية وليس من خلال زيادة الضرائب والرسوم على المواطنين. وطالب موسى بموازنات مختلفة تراعي المرحلة الدقيقة التي نعيشها.