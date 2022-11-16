الأربعاء 22 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 16 نوفمبر 2022 |
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هل تُقفِلَ المدارس مع ازدياد انتشار فيروس الإنفلونزا؟

منذ 5 دقائق
لقاح الإنفلونزا

لقاح الإنفلونزا

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شدّد مستشار وزير التربية للشؤون الصحية طبيب الأطفال داني الحامض على خطورة التوجه اقفال المدارس مع انتشار موسم الإنفلونزا بين الطلاب، معتبراً أن الأطفال وطيلة فترة الاقفال والطوارئ الصحية في ظل وباء كورونا والتباعد الاجتماعي، باتوا يعانون من كسل في المناعة بسبب عدم تعرضهم طوال هذه المدة الى الفيروسات وبالتالي عدم تعرّف جهازهم المناعي عليها كي يحاربها متى تعرّض الجسم لها.

وبناءً عليه، يؤكد الحامض، عبر موقع mtv، أن لا عودة أبداً الى اقفال المدارس، ولا الى الكمامات، انما المطلوب اتخاذ الاحتياطات اللازمة وأخذ اللقاحات اللازمة، مقدّماً بعض النصائح لا سيما التغذية الجيدة لتقوية المناعة، النوم بشكل جيد وممارسة الرياضة.

وبينما أشار الحامض الى نسب الدخول العالية الى المستشفيات بسبب الأنفلونزا الموسمية، شدد على ان الحل لا يكون بالاقفال انما باعادة تكوين الجهاز المناعي لدى الجميع لا سيما الأطفال، طالباً من الأهل التوجه الى الطبيب لدى ظهور العوارض بشكل سريع للكشف والعلاج المبكر.

وعاد الحامض وطمأن الى أن لا داعٍ للخوف والقلق المفرط والاتجاه نحو اقفال المدارس، وأن لا عودة الى السنتين الماضيتين، لافتاً الى ان هذا هو الاتجاه المعتمد في مختلف دول العالم لاعادة ترميم الجهاز المناعي بعد الضرر الكبير الذي تركه كورونا.

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