هل تُلغى الامتحانات الرسمية؟

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي قبيل دخوله جلسة مجلس الوزراء أنه لن يكون هناك إلغاء للامتحانات الرسمية ولدينا خطة للتعويض على طلاب المدارس الرسمية.

ويرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا يشارك فيها نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، ووزراء: المالية يوسف الخليل، الأشغال العامة والنقل علي حميه، الشباب والرياضة جورج كلاس، الزراعة عباس الحاج حسن، شؤون التنمية الادارية نجلا الرياشي، الصحة فراس الأبيض، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الإعلام زياد مكاري، التربية القاضي عباس الحلبي، الاتصالات جوني القرم، الصناعة جورج بوشكيان، العمل مصطفى بيرم والسياحة وليد نصار.