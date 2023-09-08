هل تُنجَز موازنة 2024 الأسبوع المقبل؟

توقّع وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين “إنجاز موازنة 2024 وانجلاء الصورة حول مصير الضرائب المقترحة الأسبوع المقبل كحد أقصى”، وكشف في حديث إلى “صوت كل لبنان”، عن “معضلة تواجهها الحكومة لسد عجز الانفاق بعد توقف مصرف لبنان عن تمويل الدولة”.

وتحدث عن “تباينات حول مصدر رفع الإيرادات من خلال تعزيز قدرة الجباية لدى وزارة المالية وإيقاف التهرب الضريبي، بالإضافة الى زيادة الرسوم على بعض الخدمات التي تقوم بها الإدارات الرسمية”، واقترح ” استحداث ضريبة ما بين 2 و3$ على النفايات لمنع قطاع النفايات الصلبة من الانهيار”، مؤكدا، في الوقت عينه “حرص الحكومة على عدم إضافة الأعباء على المواطنين”.

ودعا المجلس النيابي الى “الإسراع بالبت بالقوانين الإصلاحية في سبيل إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتأمين تمويل خارجي”، لافتا الى أن “التوافق على اقتراح رفع ضريبة الـ TVA ، لم يتم بعد الا ان الموضوع قد يبحث مجددا”.

وعن اقتراح فرض ضريبة على النعوش، ختم موضحا أن “خطأ حصل وتم تصحيحه وما كان يستدعي كل هذا الالتباس”.